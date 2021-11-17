В Смоленской области наращивает темпы прививочная кампания против коронавируса

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По данным регионального Оперштаба, на 15 ноября полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей области, первым компонентом вакцины привиты около 328 тысяч человек.

Ежедневно тысячи смолян обращаются к медикам, чтобы привиться. Это можно сделать как в учреждениях здравоохранения, так и в мобильных пунктах вакцинации.

С 11 ноября в Смоленске по указанию губернатора Алексея Островского начал работу ещё один мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Он разместился на площадке Многофункционального центра по ул.Индустриальной, д.2/13.

«Когда мы обсуждали необходимость его оборудования в связи с большим количеством граждан, принявших решение об иммунизации, и возникающим из-за этого ажиотажем в поликлиниках, определились, что здесь будут работать пять прививочных бригад. Как следствие, это позволит до минимума сократить время ожидания в очереди», - рассказал об особенностях работы нового пункта губернатор на своей страничке в соцсетях.

Заполнить необходимые документы всем обратившимся помогут волонтёры-медики - студенты Смоленского базового медицинского колледжа имени К.С.Константиновой.

Напомним, что в дополнение к новому прививочному пункту в областном центре работают ещё три.

График работы мобильных пунктов:

На базе МФЦ - понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, с 10 до 17 часов, среда, с 10 до 19 часов.

На базе ДС «Юбилейный» - ежедневно, с 12 до 19 часов.

На базе ТЦ «Байкал» - ежедневно, с 10 до 18 часов.

На базе ТЦ «Мануфактура» - ежедневно, с 10 до 20 часов.