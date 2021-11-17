Как на Смоленщине развивают производство плодово-ягодной продукции

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Фрукты и ягоды, выращенные на Смоленщине, всегда пользуются особым спросом у жителей региона. Отрадно, что благодаря реализации инвестпроектов, ассортимент и объёмы такой витаминной продукции в ближайшее время на наших прилавках будут только расти.

Вопросы развития садоводства на территории региона, с точки зрения реализации политики импортозамещения и обеспечения смолян фруктами и ягодами от местных производителей, стали темами рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с профильным заместителем Александром Царевым. Также обсуждались и механизмы господдержки сельхозтоваропроизводителей, занятых в этой перспективной отрасли.

«На данный момент мы видим большой интерес со стороны инвесторов к этому направлению. Для его успешного развития на Смоленщине есть все условия - выгодное географическое положение и благоприятный климат, а также наличие торфяных месторождений, что крайне важно для улучшения физических и химических показателей грунта», - отметил губернатор.

В рост

Отметим, что объём производства в данном секторе за 10 лет вырос в 10 раз и за 2020 год составил 240 тонн. По итогам нынешнего года ожидается увеличение показателя практически в 3 раза, до 700 тонн. При этом общая посадочная площадь, занятая промышленным садоводством, сейчас составляет 280 гектаров. Почти 50% многолетних насаждений были заложены за последние несколько лет.

Как отмечалось в ходе встречи, с 2017-го по 2020 годы сельхозпроизводители за счёт средств федерального и областного бюджетов получили почти 200 млн рублей господдержки. Эти средства были направлены на закладку многолетних насаждений и уход за ними, приобретение техники и оборудования, субсидирование капельного орошения.

Своё, родное

Инвесторы, воспользовавшись преференциями, активно развивают свои проекты в разных уголках Смоленщины.

Так, яблоневые и фруктовые сады зацветут в Кардымовском, Ярцевском, Гагаринском и Смоленском районах.

В Новодугинском районе, помимо закладки яблоневых садов, появилось современное плодохранилище объёмом до двух тысяч тонн. Теперь в планах инвестора - обустроить питомник на площади в 21 гектар. В Ярцевском районе приступили к выращиванию садовой земляники.

Уникальным проектом для региона является закладка в Рославльском районе первой плантации голубики площадью 16 гектаров. Предприятие-инвестор с 2022 года планирует выращивать ягоды на площади 52 гектара.

Как отметил вице-губернатор Александр Царев, в следующем году в регионе ожидается увеличение посадочной площади многолетних насаждений более чем на 100 гектаров. А всего к 2025 году (с началом плодоношения заложенных садов) реализация инвестиционных проектов позволит производить не менее 10 тысяч тонн плодов и ягод.

Как подчеркнул Алексей Островский, администрация области намерена и в дальнейшем продолжить работу по привлечению потенциальных бизнес-партнёров.

«Большим подспорьем и преференцией в этом являются предлагаемые меры господдержки в виде субсидий и грантов на закладку садовых и ягодных насаждений, уход за многолетними насаждениями, компенсацию части затрат на строительство плодохранилищ, а также поддержку малых форм хозяйствования», - отметил глава региона.

Ирина АЛЕКСЕЕВА