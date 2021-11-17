Сотрудника Смоленской таможни задержали по подозрению во взяточничестве. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Вечером 11 ноября на стоянке в районе Краснинского шоссе в Смоленске инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля получил от гражданина, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии, взятку в размере 185 тысяч рублей за организацию беспрепятственного проезда автомобилей с импортным товаром. Мужчина действовал с группой лиц по предварительному сговору.

При силовой поддержке УФСБ России по Смоленской области сотрудника таможни задержали с поличным. Полученные им деньги изъяты.

Также следствием установлено, что в феврале 2021 года на улице Николаева сотрудник таможни через посредника получил от 37-летнего мужчины взятку в размере 125 тысяч рублей за организацию беспрепятственного проезда автомобилей с импортным товаром.

13 ноября по решению суда взяткодателя посадили под домашний арест, а взяткополучателя заключили под стражу.

– В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, а также выявление иных фигурантов и дополнительных эпизодов их преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что следком и прокуратура организовали проверку по факту нарушения жилищных прав сирот в Монастырщине. Районная администрация не предоставила девушке-сироте положенную по закону квартиру.