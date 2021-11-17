В Смоленске мужчина убил собутыльника и напал на женщину с ножом. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

8 марта обвиняемый вместе с компанией знакомых распивал спиртные напитки у себя дома. После застолья все присутствующие легли спать. Через некоторое время один из гостей проснулся и поинтересовался у мужчины о наличии денег на покупку алкоголя. Это разозлило подсудимого, он взял со стола кухонный нож и нанёс приятелю около 13 ударов в грудь и спину. Убедившись, что пострадавший перестал подавать признаки жизни, мужчина прекратил свои преступные действия.

В этот же день и в том же месте подсудимый не менее 8 раз ударил тем же ножом женщину, которая находилась в квартире вместе с остальными гостями. Свои действия мужчина объяснил внезапно возникшими неприязненными отношениями. В результате женщина получила травмы, которые квалифицировали как лёгкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья до 21 дня.

В отношении подсудимого возбудили два уголовных дела. Он обвиняется в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. По информации пресс-службы Промышленного районного суда, обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «КП» писала, что сотрудника Смоленской таможни задержали по подозрению во взяточничестве. В отношении мужчины возбудили ряд уголовных дел.