В Смоленске сотрудница Росреестра предстала перед судом за махинации с земельными участками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудницу Росреестра обвиняют в халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей из-за небрежного отношения к обязанностям по должности. Её действия повлекли за собой причинение крупного ущерба, существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Женщина, являясь должностным лицом Управления Росреестра по Смоленской области, с октября 2014 года по апрель 2015 года незаконно зарегистрировала право собственности на несуществующую гостиницу, в результате чего лицо незаконно получило земельный участок площадью 15 000 квадратных метров.

По информации Ленинского районного суда, с учётом того, что у обвиняемой есть несовершеннолетний ребёнок, двое малолетних детей, ей назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.

На основании статьи 78 УК РФ от назначенного наказания её освободили в связи с истечением сроков давности.

Ранее «КП» писала, что сотрудника Смоленской таможни задержали по подозрению во взяточничестве. В отношении мужчины возбудили ряд уголовных дел.