Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 4:55

Прокуратура проверит Сафоновскую ЦРБ после информации о нехватке медицинского оборудования

Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокурора области
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Прокуратура проверит Сафоновскую ЦРБ после информации о нехватке медицинского оборудования. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Прокуратура проверит Сафоновскую ЦРБ после информации о нехватке медицинского оборудования. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В соцсетях появилась информация о том, что в ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» не хватает медицинского оборудования.

По поручению прокурора Смоленской области на основании этого сообщения организовали проверку.

По результатам проверки, при наличии достаточных оснований, будут приняты исчерпывающие меры реагирования, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее «КП» писала, что следком и прокуратура организовали проверку по факту нарушения жилищных прав сирот в Монастырщине. Районная администрация не предоставила девушке-сироте положенную по закону квартиру.