Прокуратура проверит Сафоновскую ЦРБ после информации о нехватке медицинского оборудования. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В соцсетях появилась информация о том, что в ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» не хватает медицинского оборудования.

По поручению прокурора Смоленской области на основании этого сообщения организовали проверку.

По результатам проверки, при наличии достаточных оснований, будут приняты исчерпывающие меры реагирования, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее «КП» писала, что следком и прокуратура организовали проверку по факту нарушения жилищных прав сирот в Монастырщине. Районная администрация не предоставила девушке-сироте положенную по закону квартиру.