В Хиславичском районе завершили ремонт дороги по нацпроекту. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок протяженностью 9,4 км дороги «Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» – Хиславичи – граница с Республикой Беларусь.

Участок ремонта – от деревни Черепово до Хиславичей. Дорожники выполнили фрезерование, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтового покрытия. Кроме того, на объекте укрепили обочины, а в рамках государственного задания нанесли дорожную разметку.

За три года благодаря нацпроекту удалось отремонтировать около 30 км этой дороги, отметили в пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор». В 2022 году работы по ремонту этой дороги, ведущей от трассы Р-120 через Хиславичи к границе с Республикой Беларусь, планируется продолжить.

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