Жителя Смоленска жестоко избили и бросили умирать на берегу Днепра. Фото: «Чёрный список, Смоленск» ВКонтакте.

Об инциденте рассказал сам пострадавший в соцсетях. По словам мужчины, он вышел из подъезда своего дома по улице Краснофлотской и через несколько секунд получил удар по голове бейсбольной битой.

– После удара я потерял сознание и меня, запихнув в багажник машины, отвезли на берег Днепра, где заставили раздеться наголо, выбросить вещи в воду и нырять, – рассказал смолянин.

После этого мужчину избили ногами по голове, сопровождая действия угрозами убийства, и бросили умирать на берегу. Позже ему помог случайный прохожий. Согласно медицинским заключениям, пострадавший получил множественные травмы и переломы лицевых костей.

Автор поста отметил, что знает напавших на него людей. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Одним из возможных подозреваемых оказался знакомый жены пострадавшего. Материалы проверки, организованной региональным УМВД, направлены в СУ СКР по Смоленской области.

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