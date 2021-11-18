Храм загорелся вечером в Ершичском районе. Фото: «Спасо-Вознесенское Власиево Архиерейское подвор» ВКонтакте.

В 20:40 в среду, 17 ноября, спасателям поступило сообщение о возгорании в деревне Кузьмичи.

На место вызова выехали автоцистерны и 24 пожарных. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, пожар произошёл в храме на Поповской улице.

В результате случившегося повреждена кровля на площади 90 квадратных метров, помещение закопчено внутри по всей площади.

Имеется пострадавший, которому оказана медицинская помощь, с последующей транспортировкой в медучреждение. Причина и ущерб устанавливаются.

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