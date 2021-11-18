Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 18 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами слабый гололёд, на дорогах гололедица. Ветер подует юго-западный, 8-13 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: -1°C…+1°C.

Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.

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