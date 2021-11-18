В Смоленской области на федеральных трассах устанавливают линии электроосвещения. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

На федеральных трассах в Смоленской области протяженность линий электроосвещения составит 2,274 км, сообщили в департаменте по транспорту и дорожному хозяйству. Освещение планируется установить на пешеходных переходах и автобусных остановках на трассе P-110 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с республикой Беларусь» на 339, 340, 341, 345, 349 километрах и обходе Рославля на 2, 9 и 21 километрах.

Объекты оснастят автоматизированной системой управления наружным освещением. Она представляет собой аппаратно-программный комплекс, особенностью которого является удаленное включение и выключение освещения. Это позволит рационально использовать электроэнергию.

Ранее «КП» писала, что в Хиславичском районе завершили ремонт дороги по нацпроекту. Дорожники отремонтировали участок от деревни Черепово до Хиславичей.