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Общество18 ноября 2021 6:14

В смоленский клинический госпиталь для ветеранов войн закупили новую мебель

Средства были выделены из регионального бюджета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В смоленский клинический госпиталь для ветеранов войн закупили новую мебель. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В смоленский клинический госпиталь для ветеранов войн закупили новую мебель. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» выделили средства из Резервного фонда администрации Смоленской области, рассказали в профильном департаменте.

На эти деньги медучреждение закупило новую мебель для актового зала, так как в госпитале часто проводятся торжественные мероприятия, концерты и лекции.

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