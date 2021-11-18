В смоленский клинический госпиталь для ветеранов войн закупили новую мебель. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» выделили средства из Резервного фонда администрации Смоленской области, рассказали в профильном департаменте.

На эти деньги медучреждение закупило новую мебель для актового зала, так как в госпитале часто проводятся торжественные мероприятия, концерты и лекции.

Читай также: в центре Смоленска установили первую новогоднюю ёлку. Традиционно, она располагается возле кафе «Русский двор» на Блонье.