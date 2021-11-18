В Смоленске жильцам многоквартирного дома вернули отопление после вмешательства прокуратуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники прокуратуры Промышленного района восстановили права жителей дома №23/8 по улице Ленина на получение коммунальной услуги. Причиной прокурорской проверки стала жалоба одного из жильцов дома.

В ходе проверки было установлено, что отопление было отключено из-за неисправности трубопровода теплосети.

В пресс-службе прокуратуры Смоленской области сообщили, что в адрес теплоснабжающей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Рабочие отремонтировали трубопровод и вернули отопление смолянам.

Ранее «КП» писала, что прокуратура проверит Сафоновскую ЦРБ после информации о нехватке медицинского оборудования. Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокурора области.