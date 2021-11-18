Два человека погибли при пожаре в Дорогобуже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Поздним вечером 17 ноября пожарным поступило сообщение о возгорании в Дорогобуже. На улице Воровского произошёл пожар в двухквартирном деревянном доме. О том, что горит одна из квартир и из-под кровли идет густой дым, сообщила соседка.

К моменту прибытия огнеборцев квартира была полностью охвачена пламенем. Пожар ликвидировали. В результате случившегося квартира выгорела изнутри, уничтожена кровля по всей площади.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что в процессе ликвидации пожара были обнаружены тела погибших. Установлено, что погибли двое мужчин 1955 и 1970 года рождения.

Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неосторожность при курении.

Ранее «КП» писала, что храм загорелся вечером в Ершичском районе. В пожаре есть пострадавший.