580 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 18 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации столичного Оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 заразились 580 смолян. Всего у 72 328 человек заболели с начала пандемии.

За сутки не справились с болезнью 9 смолян, всего 2 054 случаев с летальным исходом зарегистрировано в регионе. Число выздоровевших на данный момент составляет 51 184.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 16 947 человек, из них 15 018 – на самоизоляции, 1 929 – в стационаре.

В регионе продолжается вакцинация населения. На данный момент поступило 437 775 компонентов вакцины. Вторую прививку сделали более 332 тысяч смолян.

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