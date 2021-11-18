Интернет-голосование за новый арт-объект стартовало в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Открытый Международный конкурс арт-объектов «Фолкарт/Folkart» был организован Общественной организацией «Смоленское региональное отделение Союза дизайнеров России» совместно с администрацией Смоленска.

Конкурс проходил в онлайн-формате, участники представили созданные современными методами оригинальные визуальные объемно-пространственные композиции для городских территорий.

Среди них, например, арт-объект в виде упрощенной модели элементов Смоленской крепостной стены, которая служит пространством для детских игр; силуэт скульптуры Владимира Маяковского работы Сергея Коненкова, предлагаемый к размещению на улице Маяковского; уличные светильники в виде карамельных петушков, которые, по мнению автора, будут вызывать у людей «трепетные воспоминания о прошлом» и другие работы.

Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что интернет-голосование уже началось. Отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте.

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