Почти 19 тысяч волонтёров помогают смолянам в период пандемии коронавируса. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Добровольцы самых разных возрастов и социального статуса помогают пожилым людям и тем, кто находится в группах риска во время пандемии COVID-19. Волонтёры обеспечивают доставку продуктов и лекарств, оплачивают услуги ЖКХ, оказывают другую помощь. Студенты-медики и ординаторы работают в «красных зонах» инфекционных госпиталей, помогают в проведении вакцинации, проводят термометрию при входе в здания медучреждений.

Сегодня на федеральном портале для добровольцев зарегистрировано почти 19 тысяч смоленских волонтеров и 350 организаторов добровольческой деятельности, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

С 2019 года в Смоленской области также действует Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества, который является информационной и научно-методической площадкой добровольческой деятельности.

В 2020 году на базе медуниверситета был создан Центр медицинского добровольчества «МедВолна». На данный момент он является центральным штабом акции взаимопомощи «Мы Вместе».

Особое внимание уделяется развитию волонтерского движения в райцентрах. К настоящему времени в регионе действуют 27 муниципальных волонтерских штабов.

В дополнение к этому по поручению главы региона в декабре будет открыт первый муниципальный Волонтерский центр на базе Вяземского железнодорожного техникума – сейчас здесь завершаются ремонтные работы. Планируем, что Центр станет опорной ресурсной площадкой для добровольцев из Вязьмы и близлежащих районов.

Читай также: интернет-голосование за новый арт-объект стартовало в Смоленске. Участники представили более 30 проектов.