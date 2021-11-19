Алексей Островский провёл рабочую встречу с новоизбранным главой Гагаринского района Полиной Хомайко. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

16 ноября депутаты Гагаринской районной Думы единогласно избрали главой муниципального образования «Гагаринский район» Полину Хомайко, сообщили в пресс-службе областной администрации. Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с Полиной Викторовной, в ходе которой обсудил проблемы и перспективы социально-экономического развития муниципального образования.

Глава региона подчеркнул, что первостепенными задачами, которые необходимо решать новоизбранному главе района являются обеспечение детей-сирот жильём и переселение граждан из аварийного жилья, дорожное строительство и ремонт учреждений социальной сферы, развитие сельских территорий и реализация инвестиционных проектов, способствующих повышению качества жизни населения.

Плина Хомайко уверена, что опыт работы в администрации области позволит ей эффективно решать стоящие на повестке вопросы. Главным сейчас считает создание работоспособной команды.

Также в рамках встречи рассматривались пути решения проблем, которые обозначил губернатор, и вопросы развития экономического потенциала и социальной инфраструктуры Гагаринского района.

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