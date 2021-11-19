В Смоленске 36-летний мужчина ответит в суде за дачу взятки сотруднику таможни. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В сентябре таможенники в ходе досмотра машины выявили, что водитель компании-перевозчика ввёз на территорию РФ товары, экспорт которых запрещён по закону.

По этому факту составлен протокол об административном правонарушении, а санкционные товары выгружены на склад временного хранения для последующего уничтожения.

Руководитель компании-перевозчика предложил сотруднику Смоленской таможни взятку в размере 100 тысяч рублей за возврат товара, выгруженного на склад.

Инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни сообщил о поступившем коррупционном предложении в полицию, после чего действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

1 октября в Смоленске обвиняемый передал инспектору ведомства часть взятки в размере 50 тысяч рублей. Сотрудники регионального СУ СК России и отдела по противодействию коррупции Смоленской таможни задержали мужчину с поличным.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, в отношении гражданина другой страны возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ, он обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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