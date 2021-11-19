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Происшествия19 ноября 2021 5:09

Годовалый ребёнок пострадал в ДТП с «Ниссаном» в Смоленском районе

Легковушка вылетела в кювет и опрокинулась
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Годовалый ребёнок пострадал в ДТП с «Ниссаном» в Смоленском районе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Годовалый ребёнок пострадал в ДТП с «Ниссаном» в Смоленском районе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

В 18:44 в среду, 17 ноября, на 376-м километре М1 произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Смоленской области, 44-летняя водитель автомобиля Nissan Tiida не выбрала безопасную скорость движения и была невнимательна на дороге, в результате чего не справилась с управлением и съехала в кювет с опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и годовалый пассажир получили ранения.

Ранее «КП» писала, что в Рославле водитель такси сбил ребёнка на пешеходном переходе. Мальчика госпитализировали.