«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Смоленской области из-за гололеда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 19 ноября, в Смоленске и области ожидается пасмурная погода, временами будет идти мокрый снег и дождь, сообщили в смоленском ЦГМС. Утром местами возможен гололёд, на дорогах гололедица. Синоптики призывают смолян быть осторожными при выходе на улицу и на дорогах. Ветер подует юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: 0°C…+5°C.

В Смоленске: +2°C…+4°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет падать.

Читай также: интернет-голосование за новый арт-объект стартовало в Смоленске. Участники представили более 30 проектов.