Автомобиль Daewoo Nexia и гараж сгорели вечером в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вчера в начале двенадцатого часа ночи житель Вязьмы, обнаружив пожар в своем гараже, вызвал спасателей. Огнём был охвачен автомобиль Daewoo Nexia.

На улицу Садовую выехали автоцистерны и 5 пожарных. Им удалось оперативно потушить бушующее внутри строения пламя.

В результате случившегося выгорел гараж размером 4х6 и машина. По информации ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре никто не пострадал. Основная рассматриваемая причина возгорания – электротехническая.

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