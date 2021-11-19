577 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 19 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего 72 905 случаев заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области. По данным столичного Оперштаба, за последние сутки заразились 577 человек.

Общее число выздоровевших составляет 51 442. Погибли 2 060 смолян, из них 6 – за сутки.

По состоянию на 19 ноября полностью завершили вакцинацию от коронавируса более 330 000 смолян.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 16 888 человек, из них 1 904 – в стационаре, 14 984 – в режиме самоизоляции.

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