50-летняя смолянка напала на полицейских, которые пытались ей помочь. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

10 ноября ночью в полицию обратилась жительница Ярцева и сообщила, что не может попасть в свою квартиру. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу.

После прибытия сотрудников 50-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала громко кричать и возмущаться. А затем ударила старшего оперуполномоченного в лицо.

Обвиняемая полностью признала свою вину в применении насилия в отношении представителя власти и дала подробные показания.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 36-летний мужчина ответит в суде за дачу взятки сотруднику таможни. Иностранец предложил должностному лицу 100 тысяч рублей за возраст санкционных товаров.