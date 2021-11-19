Погрузка экспортных грузов в порты со станций МЖД выросла на 15,7% за 10 месяцев. Фото: пресс-служба МЖД.

Погрузка на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в адрес российских морских портов в январе-октябре 2021 года составила 13 млн тонн, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В том числе в порты Северо-Запада отправлено 8,2 млн тонн различных грузов, в порты Юга – 4,8 млн тонн, в порты Дальнего Востока – 180,6 тыс. тонн.

Погрузка нефтяных грузов в порты в январе-октябре 2021 года выросла на 36,8%, до 6,8 млн тонн. Самый большой объем – 4,7 млн тонн (+23,4%) – отправлено в адрес портов Северо-Запада. В том же направлении отмечается рост перевозок химических и минеральных удобрений – на 47%, до 982,8 тыс. тонн.