«Квадра» проверит теплосети Смоленска с помощью ярко-зеленого красителя. Фото: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».

В понедельник, 22 ноября, сотрудники филиала ПАО «Квадра» введут в магистральные трубопроводы Смоленска ярко-зеленый краситель флуоресцеин.

Вещество широко применяется для проверки тепловых сетей на наличие повреждений, утечек. Это органический краситель, абсолютно безопасный для организма.

– При исправной работе оборудования попадание окрашенного теплоносителя в трубы горячего водоснабжения квартир жителей исключено, – отметили в пресс-службе организации.

В случае обнаружения окрашенной в ярко-зеленый цвет воды смолян просят сообщить об этом в диспетчерские службы Смоленского филиала ПАО «Квадра» (тел. 27-02-40), МУП «Смоленсктеплосеть» (тел. 20-80-20) и управляющих компаний в круглосуточном режиме. Либо написать в группу филиала.

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