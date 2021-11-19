В Смоленской области МЧС объявило штормовое предупреждение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Смоленского ЦГМС, в течение суток 20 ноября на территории Смоленской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, днём переходящего в дождь, налипание мокрого снега, гололёд, а на дорогах гололедица. В отдельных районах возможно усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью -1°C…+4°C, днем +2°C…+7°C.

В Смоленске же ночью 0°C…+2°C, днем +4°C…+6°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет падать.

ГУ МЧС по Смоленской области рекомендует жителям и гостям региона оставаться дома и отапливать своё жилье, соблюдая правила пожарной безопасности.

При усилении ветра и налипании мокрого снега вероятны обрывы линий электропередач, обрушения элементов различных конструкций, рекламных щитов, падение деревьев, поэтому на улице необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее «КП» писала, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Смоленской области из-за гололеда. В последний рабочий день недели будет пасмурно.