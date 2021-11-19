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Общество19 ноября 2021 13:58

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с большегрузами в Сафоновском районе

В результате происшествия погиб 35-летний мужчина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с большегрузами в Сафоновском районе.

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с большегрузами в Сафоновском районе.

Фото: Сергей ГАПОН

Около 00:45 часов ночи 8 ноября на 258-м километре трассы «М-1 Беларусь» произошла смертельная авария.

32-летний водитель грузовика «VOLVO FH-TRUCK 4X2» с полуприцепом «SHMITZ SKO 24» врезался в стоящую фуру «KAMAЗ 5490-S5» с полуприцепом. После этого большегруз столкнулся с металлическим ограждением, а затем съехал в кювет и перевернулся.

После подъема транспортного средства из кювета обнаружили тело 35-летнего мужчины.

Сотрудники полиции ищут свидетелей ДТП.

Всех, кто может оказать содействие следствию просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

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