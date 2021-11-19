В Смоленске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

В Смоленске ввели режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В областном центре состоялось оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором рассматривался вопрос готовности коммунальных служб к неблагоприятным метеорологическим явлениям 20 ноября. По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается снегопад с порывами ветра 15 – 20 м/с, гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Администрации Ленинского, Промышленного и Заднепровского районов будут контролировать работу управляющих компаний по своевременной очистке закрепленных территорий от снега и наледи, а также очистке снега и сосулек с крыш зданий.

Очисткой автомобильных дорог и тротуаров займутся «Дормостстрой», «СпецАвто», «Зеленстрой» и ОАО «Жилищник». Планируется задействовать максимальное количество ресурсов, отметили в пресс-службе городской администрации.

Смоленская городская РЭС обеспечит готовность дежурных бригад для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электросетей, МУП «Смоленсктеплосеть», СМУП «Горводоканал», транспортные предприятия МУП «Автоколонна1308» и МУТТП – бесперебойное функционирование, а в случае нарушения – восстановление систем жизнеобеспечения в короткие сроки.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области МЧС объявило штормовое предупреждение. Погода в регионе резко ухудшится.