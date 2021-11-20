В Смоленске строительство фармацевтического завода планируют завершить к 2025 году. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский, Андрей Борисов и начальник регионального департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев приняли участие в защите проекта города Смоленска в рамках образовательной программы ВЭБ.РФ и Московской школы управления «Сколково».

Отдельно в рамках защиты рассматривались проекты в сфере развития медицинских технологий.Благодаря выгодному расположению Смоленска и близости к основным рынкам сбыта Москвы, Санкт-Петербурга, стран Европы, высокой энергообеспеченности работа по данному направлению перспективна, отметили в пресс-службе областной администрации.

Спикеры оценили успешную деятельность Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, рассказали о площадке для инвесторов – индустриальном парке «Феникс», который предлагает специальные налоговые режимы для своих резидентов. К 2025 году в Смоленске планируется завершение строительства фармацевтического завода, первого резидента парка в сфере медицинской промышленности.

Потенциальные итоги реализации проектов по двум выбранным направлениям предполагают улучшение множества показателей, в том числе рост продолжительности жизни, заработной платы, налоговых поступлений, привлечение большего количества инвесторов, увеличение числа студентов Смоленского государственного медицинского университета и туристического потока.

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