В Смоленске перекроют движение транспорта на перекрёстке в Заднепровье

В Смоленске перекроют движение транспорта в Заднепровье. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В выходные, 20 и 21 ноября, в Заднепровском районе Смоленска ограничат движение на перекрёстке Витебского шоссе и улицы Ударников.

В администрации города сообщили, что из-за работ по демонтажу теплотрассы движение будет ограничено с 3:00 до 5:00.

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