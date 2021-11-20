Смоленскэнерго обеспечивает электроснабжение объектов сферы услуг

Фото: пресс-служба Смоленскэнерго.

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» в октябре 2021 года завершили работы по технологическому присоединению трех объектов сферы услуг, сообщает пресс-служба компании.

Электроэнергией обеспечены отель и ресторан в д. Лебедки Ельнинского сельского поселения Гагаринского района. Они расположены на берегу Вазузского водохранилища, известного как одно из самых красивых и экологически чистых уголков Смоленской области. Место прекрасных диких пейзажей, свежего воздуха и отличной рыбалки. Удаленность от крупнейших городов составляет: 220 км от Москвы и 280 км от Смоленска.

Кроме того, в октябре была завершена электрификация объекта туристической отрасли в д. Коханово Степаниковского сельского поселения Вяземского района

В рамках исполнения договоров на технологическое присоединение для обеспечения электроэнергией электрооборудования и освещения специалисты филиала выполнили строительство около 2,2 километров воздушной линии 10 кВ, 0,035 километров воздушной линии 0,4 кВ, выполнен монтаж двух комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 400 и 160 кВА, организована автоматическая система учета электроэнергии. Мощность, предоставленная каждому из трех объектов, составила по 150 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ.

«Смоленская область располагает значительным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Выдача электрической мощности подобным объектам важна для развития туристической инфраструктуры региона. После их открытия в удаленных от областного центра населенных пунктах появятся не только дополнительные рабочие места, но и возможность для размещения и организации питания гостей», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Олег Бонадысев.