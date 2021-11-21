93-летняя пенсионерка погибла в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В субботу, 20 ноября, в деревне Лоино на 1-м Заречном переулке произошёл пожар в частном жилом доме.

На место вызова выехали автоцистерны и 10 спасателей. Пламя ликвидировали.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в ходе ликвидации пожара обнаружили тело 93-летней женщины, предположительно, хозяйки дома. Причины возгорания устанавливаются специалистами.

Ранее «КП» писала, что полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с большегрузами в Сафоновском районе. В результате происшествия погиб 35-летний мужчина.