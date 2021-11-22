Житель Угры сдал машину знакомой на металлолом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением по факту хищения принадлежащей ей машины.

Женщина рассказала, что её автомобиль «ВАЗ-21150» нуждался в ремонте. Знакомый предложил ей отремонтировать транспортное средство и забрал его. Время шло, но мужчина машину не возвращал, на телефонные звонки отвечал обещаниями, что скоро все вернет. Позже заявительница узнала, что ее машина была сдана на металлолом.

Ранее судимый 30-летний смолянин пояснил, что не собирался ремонтировать автомобиль и сразу сдал его в пункт приёма металла, а полученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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