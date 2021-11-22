70-летний мужчина пропал в Сафонове. Фото: ПСО «Сальвар».

Волонтеры ПСО «Сальвар» сообщили о пропаже 70-летнего Валерия Волкова. В пятницу, 19 ноября, мужчина ушёл из дома в Сафонове и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

По информации поисковиков, пропавший ростом 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые. Последний раз был одет в чёрную дутую куртку, серо-коричневые вельветовые штаны, черно-белые кроссовки, чёрную кепку. Есть большой шрам на голове. Мужчина медленно ходит, может нуждаться в медицинской помощи.

Волонтёры и близкие пропавшего просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-908-289-26-99, 102.

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