Водитель фуры сбил 36-летнего мужчину на трассе М-1 в Смоленской области.
Фото: Сергей ГАПОН
Около 18 часов вечера 20 ноября на 176-м километре трассы «М-1 Беларусь» произошло ДТП с большегрузом.
По информации УГИБДД по Смоленской области, 55-летний водитель «МАН ГТX» с полуприцепом сбил 36-летнего мужчину, находящегося вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Ранее «КП» писала, что 93-летняя пенсионерка погибла в пожаре под Смоленском. В деревне Смоленского района сгорел частный дом.