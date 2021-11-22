Водитель фуры сбил 36-летнего мужчину на трассе М-1 в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Около 18 часов вечера 20 ноября на 176-м километре трассы «М-1 Беларусь» произошло ДТП с большегрузом.

По информации УГИБДД по Смоленской области, 55-летний водитель «МАН ГТX» с полуприцепом сбил 36-летнего мужчину, находящегося вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Ранее «КП» писала, что 93-летняя пенсионерка погибла в пожаре под Смоленском. В деревне Смоленского района сгорел частный дом.