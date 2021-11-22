Автомобиль Volvo вылетел в кювет в Смоленском районе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Авария произошла в 19:20 на 414-м километре трассы «М-1 Беларусь» в Смоленском районе.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Смоленской области, 28-летний водитель не был внимателен к дорожной обстановке и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и съехал с дороги. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и 51-летний пассажир получили травмы.

Ранее «КП» писала, что водитель фуры сбил 36-летнего мужчину на трассе М-1 в Смоленской области. Авария произошла в Гагаринском районе.