Смоленский суд прекратил дело о взятке преподавателю СГМУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд освободил подозреваемую от уголовной ответственности за активное сотрудничество со следствием и раскаяние. Девушка дала взятку в размере 35 тысяч рублей за зачет для студентки вуза.

По информации пресс-службы Промышленного районного суда, обвиняемая добровольно до возбуждения уголовного дела обратилась с явкой с повинной, после этого активно сотрудничала со следствием, представила органам следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

Учитывая это, суд прекратил уголовное дело в отношении девушки и освободил ее от уголовной ответственности.

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