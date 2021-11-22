566 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 22 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего 74 611 случаев заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области. За последние сутки заразились 566 человек. Лидируют по заболеваемости Сафоновский, Рославльский и Гагаринский районы.

Общее число выздоровевших составляет 52 316. Погибли 2 083 жителя региона, из них 8 – за сутки.

В области продолжается вакцинация населения. На данный момент поступило 466 150 компонентов вакцины. Вторую прививку сделали более 340 тысяч смолян.

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