В Смоленске прошел турнир по каратэ имени Героя Советского Союза Григория Бояринова. Фото: smolensk.er.ru.

На татами во Дворце спорта «Юбилейный» вышли каратисты от 8 до 18 лет. За 12 лет существования Кубок имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны стал знаковым не только для Смоленщины, но и для страны. В этом году показать мастерство приехали спортсмены из Брянской, Калужской, Орловской, Псковской областей, а также из Москвы.

Проводить масштабные соревнования помогает реготделение «Единой России» в рамках партпроекта «Детский спорт».

«Радует, что Смоленск становится точкой притяжения для активных ребят из других регионов. Со своей стороны партия всегда старается поддерживать федерации, которые занимаются развитием детского спорта», - рассказал региональный координатор партпроекта Андрей Моргунов.

В Смоленске прошел турнир по каратэ имени Героя Советского Союза Григория Бояринова. Фото: smolensk.er.ru.

«Недавно я был на турнире в Новгороде, теперь приехал в Смоленск. В будущем я хочу стать тренером, поэтому много тренируюсь и все время стремлюсь к победе», - рассказал Максим.

Отличные результаты показала Диана Ширикова – в своей категории она взяла «золото»: «Мне очень нравится каратэ, и хотя иногда бывает тяжело, меня всегда поддерживают родители и друзья».

В Смоленске прошел турнир по каратэ имени Героя Советского Союза Григория Бояринова. Фото: smolensk.er.ru.

«Сегодняшний турнир – генеральная репетиция, которая поможет в следующем году, когда исполняется 100 лет со Дня рождения Григория Ивановича Бояринова, провести всероссийские соревнования. Думаю, что все для этого на смоленской земле есть – замечательный Дворец спорта, хорошая организация, сильная федерация и достойные спортсмены».

Первое место и главный кубок в общекомандном зачете взяла сборная Смоленской области – каратисты завоевали 56 медалей: 14 золотых, 19 серебряных и 23 бронзовых.