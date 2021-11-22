Житель Сафонова подозревается в убийстве 29-летнего знакомого. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В отношении жителя Сафонова возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, 19 ноября мужчина вместе со своим 29-летним знакомым распивал спиртные напитки в подъезде одного из домов по улице Кирова. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил своего товарища ножом в спину. Спустя несколько часов потерпевший скончался от полученной раны в больнице.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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