Около 4 миллионов рублей выделили смоленским предпринимателям в качестве господдержки. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Ежегодно в Смоленской области проводятся конкурсы на возмещение части затрат на техприсоединение к электрическим сетям малому и среднему бизнесу. В связи с тем, что средства из федерального бюджета на эти цели не предоставляются с 2017 года, финансирование осуществляется из областного бюджета.

В 2020 году благодаря оказанной господдержке 17 предпринимателям на Смоленщине удалось сохранить в общей сложности 847 рабочих мест и создать 47 новых. Размер налоговых поступлений в региональный бюджет превысил 160 млн рублей, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

В 2021 году по итогам конкурсного отбора ряду смоленских предприятий также компенсирована часть затрат на подключение к электрическим сетям. Среди них – компании, выпускающие металлические изделия, производители сырого молока, сельхозтоваропроизводители. На данный момент общий размер предоставленной поддержки в форме субсидий составляет около 4 млн рублей. Рассчитывается, что это позволит сохранить 165 рабочих мест и создать 29 новых вакансий.

Более того, в дальнейшее развитие предприятий будет инвестировано более 80 млн рублей, а на 1 рубль предоставленных субсидий в бюджеты всех уровней за счет налоговых поступлений вернется почти 15 рублей. Работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем.

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