«Смоленскэнерго» провело расчистку просек линий электропередачи. Фото предоставлено героем публикации.

К наступлению отопительного периода 2021-2022 года в филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» были завершены все запланированные работы по расчистке просек линий электропередачи, сообщает пресс-служба компании.

Энергетики расчистили от растительности и кустарников 3104,23 гектаров просек воздушных линий 6-110 кВ. На данные работы было направлено 104,41 млн рублей.

Расчистка предполагает освобождение трасс линий электропередачи от небольших деревьев, от кустарников и мелкой растительности. Наибольший объем работ был выполнен в Демидовском, Вяземском и Смоленском районах области. Расчистку просек проводили как подрядные организации, обладающие необходимой спецтехникой, так и специалисты компании вручную при помощи кусторезов и бензопил.

Качественное и своевременное выполнение всех запланированных работ по подготовке к отопительному сезону – это залог успешного решения задач по обеспечению устойчивого функционирования электросетевого комплекса региона в период максимальных зимних нагрузок.

«Планы работ по расчистке просек мы реализуем ежегодно. Активная фаза реализации всегда приходится на весенне-летний период. Выполнение запланированного объема работ по расчистке просек позволяет филиалу повышать общую надежность электросетей, снижать вероятность возникновения технологических нарушений из-за неблагоприятных погодных явлений, последствиями которых являются касания ветками проводов. На расчищенной трассе намного безопаснее и надежнее выполнять работы по эксплуатации линий электропередачи», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Олег Бонадысев.