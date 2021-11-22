В Гагаринском районе завершили ремонт дороги по нацпроекту. Фото: «Смоленскавтодор».

В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок протяженностью 9,8 км дороги, соединяющей федеральную трассу с Темкино, в Гагаринском районе.

Дорожники выполнили фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтового покрытия, укрепление обочин и нанесли разметку.

Участок ремонта проходит через населенные пункты Подвязье, Вешки и Ширяйкино.

В 2022 году планируется продолжить ремонт этой дороги в Темкинском районе, добавили в пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор».

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