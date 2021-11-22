«Пенсионная» и «Гражданская» транспортные карты появились в Смоленске. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Смоленске появилось 2 новых вида транспортных карт: «Пенсионная» и «Гражданская». С 23 ноября ими можно будет оплачивать проезд во всех маршрутах муниципального транспорта, подключенных к Транспортной системе Смоленска.

Чтобы воспользоваться картой в автобусе, трамвае или троллейбусе необходимо приложить её к транспортному терминалу и получить билет-чек.

«Пенсионная» транспортная карта оформлена в зеленом цвете, «Гражданская» – в сером. Также, для «Гражданской» транспортной карты можно приобрести форм-фактор в виде брелока или силиконового браслета.

Получить транспортную карту можно в одной из точек продаж:

МУ ТТП г. Смоленска по адресу: ул. Шевченко, 85. Тел.: 8 (4812) 55-61-72;

МУП «Автоколонна -1308» по адресу: ул. Шевченко, 77А. Тел.: 8 (4812) 31-00-17.

Или приобрести в салоне транспортного средства перевозчика МУП «Автоколонна -1308», обратившись к кондуктору.

В пресс-службе городской администрации отметили, что для приобретения «Пенсионной» карты при себе необходимо иметь пенсионное удостоверение.

Для продления карты на текущий календарный месяц, необходимо произвести пополнение денежных средств с 1 по 15 число текущего месяца. Для продления карты на следующий месяц, необходимо произвести пополнение с 16 по 30/31 число текущего месяца. Пополнить карту можно через Сбербанк Онлайн, терминалы ПАО Сбербанк или через мобильное приложение «Транспортная карта».

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