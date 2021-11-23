Алексей Островский подписал инвестсоглашение о строительстве рыбоконсервного завода в Вязьме. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Губернатор Алексей Островский подписал соглашение с крупным российским предприятием ООО «Морские ресурсы» о реализации инвестиционного проекта в регионе.

Речь идёт о строительстве завода по производству рыбных консервов. Объём инвестиций в проект составит около 300 млн рублей. В 2020 году инвестор выкупил имущественный комплекс в Вязьме для реконструкции объектов и открытия на его базе предприятия по выпуску рыбной и овощной продукции, оснащенного новейшим технологичным оборудованием.

На данный момент осуществляется перепрофилирование складских помещений под производство консервной продукции, оборудованы и введены в эксплуатацию 15 холодильных камер, что позволяет уже сейчас хранить продовольственные товары животного и растительного происхождения с учетом требуемого температурно-влажностного режима.

На предприятии работает 73 человека, а после запуска производства на полную мощность планируется создать до 600 рабочих мест, отметили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время компанией ведется внутренняя отделка производственных помещений, в которых будет установлено несколько линий консервирования морской рыбы. В ближайших планах инвестора – реконструкция административно-бытового корпуса, строительство склада и инженерной инфраструктуры.

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