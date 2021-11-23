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Общество23 ноября 2021 5:05

Жителям двух улиц в центре Смоленска отключат воду 23 ноября

Причиной станут ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жителям двух улиц в центре Смоленска отключат воду 23 ноября.

Жителям двух улиц в центре Смоленска отключат воду 23 ноября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 23 ноября, на двух улицах Ленинского района не будет холодной воды. Отключение связано с ремонтными работами, сообщили в СМУП «Горводоканал».

Водоснабжения не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

– улица Октябрьской революции в домах № 30, 32;

– улица 2-я Краснинская в домах № 9, 9а.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50 и 70-50-61.

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