В Смоленске обустроят спортивный городок для подготовки по новым олимпийским видам спорта. Фото: пресс-служба СГАФКСТ.

Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с ректором Смоленского государственного университета спорта Георгием Грецем.

На встрече обсуждался вопрос о создании на территории ВУЗа центра для подготовки спортсменов по новым олимпийским видам спорта, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Последние 9 месяцев идёт проработка создания центра подготовки спортсменов по баскетболу 3 на 3, скалолазанию, брейк-дансу и скейтбордингу.

Чтобы получить средства на создание центра по государственной программе, был составлен план реконструкции учебного корпуса №3, расположенного на улице Кирова, в котором также задействовали принадлежащее университету здание возле роддома. В настоящее время там проводятся ремонтные работы, в которые уже вложили около 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Вокруг здания планируется обустройство спортивного городка, который привлечёт молодежь и гостей Смоленска.

В первую очередь, для создания центра, по словам ректора, необходимо получить технические условия на подключение инженерной инфраструктуры и согласовать архитектурные решения. Эти работы планируют завершить в третьем квартале 2022 года. Открытие центра запланировано на 2024 год.

Часть средств на его создание будет субсидирована Министерством науки и высшего образования. Другая часть будет вложена Министерством спорта Российской Федерации, и небольшую долю оплатит университет из своих внебюджетные средств.

Кроме того, 1 сентября 2022 года планируют открыть новые кафедры и начать набор студентов. У университета есть очень хорошая база, где уже культивируется баскетбол 3 на 3, добавил Георгий Грец.

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