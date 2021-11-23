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Происшествия23 ноября 2021 5:43

В Рославле водитель Kia снёс магазин и въехал в бетонную остановку

В ДТП никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Рославле водитель Kia снес магазин и въехал в бетонную остановку. Фото: «ROSLAVLMOTOR» – Автопортал Рославля в соцсетях.

В Рославле водитель Kia снес магазин и въехал в бетонную остановку. Фото: «ROSLAVLMOTOR» – Автопортал Рославля в соцсетях.

Кадрами с места аварии поделились смоляне в соцсетях. По словам автомобилистов, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, снес прилегающий к остановке магазин и врезался в бетонную стену.

– Информации о пострадавших нет, а вот ремонтировать магазин придется точно, – написал автор поста.

Ранее автомобиль Volvo вылетел в кювет в Смоленском районе. В ДТП пострадали два человека.