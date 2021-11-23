Смоленский завод удобрений увеличил производство аммиака более чем на 20%. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким, в ходе которой обсуждалось взаимодействие областной администрации с компанией в рамках функционирования завода.

Ранее подписанное соглашение способствовало организации сложнейшей доставки оборудования на завод, сообщил Владимир Куницкий. Реконструкция помогла заводу увеличить объёмы производства аммиака более чем на 20%.

Кроме того, около недели назад было запущено ещё одно производство азотной кислоты, которое также позволит увеличить выпуск минеральных удобрений. Гендиректор отметил, что предприятие продолжает развиваться.

– Мы понимаем конъюнктуру и видим, что цены на вешних рынках пошли вверх. Предприятию выгодно продавать продукцию за пределы Российской Федерации, поэтому спасибо за то, что отгружаете удобрения в первую очередь смоленским аграриям. Я крайне благодарен собственнику завода Вячеславу Владимировичу Кантору за взаимодействие, созданные рабочие места и социальную политику предприятия, – сказал Алексей Островский.

На данный момент ПАО «Дорогобуж» полностью ориентирован на внутренний рынок, сообщили в пресс-службе областной администрации. Планируется, что до мая 2022 года завод будет продолжать работать в заданном направлении. Внутренний рынок будет обеспечен поставками удобрений и при этом, конечно, вовремя и полностью будут закрываться потребности сельхозтоваропроизводителей Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский подписал инвестсоглашение о строительстве рыбоконсервного завода в Вязьме. Его появление позволит создать 600 рабочих мест.